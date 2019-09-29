Богомолов простился с Захаровым печальным снимком

Богомолов попрощался с Марком Захаровым. Фото без слов.

Зачастую фотографии могут говорить без слов. Константин Богомолов в память об ушедшем Марке Захарове выставил в инстаграме как раз такой — говорящий — снимок великого мастера.

Черно-белое фото, сосредоточенный и немного печальный Марк Анатольевич как будто прощается с публикой.

Богомолов не стал ничего писать в микроблоге, потому как и так понятно, какую огромную потерю понесли не только близкие и коллеги Захарова, но и культура страны в целом.