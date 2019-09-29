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Богомолов попрощался с Марком Захаровым. Фото без слов. 

Рамблер 20 минут назад
Богомолов простился с Захаровым печальным снимком
Фото: РИА Новости
Зачастую фотографии могут говорить без слов. Константин Богомолов в память об ушедшем Марке Захарове выставил в инстаграме как раз такой — говорящий — снимок великого мастера.
Черно-белое фото, сосредоточенный и немного печальный Марк Анатольевич как будто прощается с публикой.
Богомолов не стал ничего писать в микроблоге, потому как и так понятно, какую огромную потерю понесли не только близкие и коллеги Захарова, но и культура страны в целом.
«Светлая память…Уходят великие и неповторимые…», — эхом откликнулись подписчики на невысказанные горькие слова.
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Общество , Марк Захаров , Константин Богомолов
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