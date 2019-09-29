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Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки 

Рамблер + ещё 5 21 минуту назад
Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки
Фото: РИА Новости
Эксперты определили, что армянская девушка, плачущая бриллиантами, страдает синдромом Мюнхгаузена. О развенчании мифа сообщает НТВ.
Как живет девушка, которая плачет кристаллами
В армянской деревушке Спандарьян маленький сын 22-летней Сатеник Каразян уронил и разбил вазу. Осколок попал ей в правый глаз. C тех пор она якобы стала плакать кристалами и превратилась в знаменитость в Армении. Женщину называют «принцессой, плачущей бриллиантами и изумрудами».
«Моя жизнь превратилась в ад. Я не знаю, когда все это закончится, но я очень этого хочу», — заявила Сатеник.
Журналисты НТВ приехали в Армению, собрали кристаллы из глаз женщины, и отдали их на экспертизу. Специалисты-геммологи заключили, что это не кристаллы, а обычное стекло.
«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», — заявили эксперты.
В офтальмологическом центре имени Малаяна также заявили, что, «принцесса» не может плакать камнями. Эта история, по мнению медиков, — отличный цирковой номер.
При этом врачи предположили, что Сатеник может страдать синдромом Мюнхгаузена. Так называют расстройство, при котором человек симулирует и выдумывает или вызывает у себя различные симптомы, чтобы привлечь внимание.
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Общество , Другое , НТВ
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