Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки

Эксперты определили, что армянская девушка, плачущая бриллиантами, страдает синдромом Мюнхгаузена. О развенчании мифа сообщает НТВ

В армянской деревушке Спандарьян маленький сын 22-летней Сатеник Каразян уронил и разбил вазу. Осколок попал ей в правый глаз. C тех пор она якобы стала плакать кристалами и превратилась в знаменитость в Армении. Женщину называют «принцессой, плачущей бриллиантами и изумрудами».

«Моя жизнь превратилась в ад. Я не знаю, когда все это закончится, но я очень этого хочу», — заявила Сатеник.

Журналисты НТВ приехали в Армению, собрали кристаллы из глаз женщины, и отдали их на экспертизу. Специалисты-геммологи заключили, что это не кристаллы, а обычное стекло.

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», — заявили эксперты.

В офтальмологическом центре имени Малаяна также заявили, что, «принцесса» не может плакать камнями. Эта история, по мнению медиков, — отличный цирковой номер.

При этом врачи предположили, что Сатеник может страдать синдромом Мюнхгаузена. Так называют расстройство, при котором человек симулирует и выдумывает или вызывает у себя различные симптомы, чтобы привлечь внимание.