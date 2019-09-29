Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка устроила фотосессию в отделении полиции 

Рамблер + ещё 4 44 минуты назад
Девушка устроила фотосессию в отделении полиции
Фото: Вконтакте
В МВД начали проверку после появления в интернете фривольных фотографий из отдела полиции. Девушка в форме лейтенанта позировала на камеру в Тверском ОВД. На одной из фотографий она держит в руках папку с надписью «Следователь по особо важным делам». На другой — стоит на четвереньках в кабинете, разглядывая бумаги.
«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — заявили в столичном управлении МВД, передает «360».
Telegram-канал Baza пишет, что фотоссесию в отделе устроила сестра участковой Алены Топилиной. Она не работает в органах, и, видимо, воспользовалась обмундированием сестры.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Общество , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому259
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев
Адмирал раскрыл тактику РФ по уничтожению авианосцев4
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ7
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса95
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть