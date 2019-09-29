Девушка устроила фотосессию в отделении полиции 

В МВД начали проверку после появления в интернете фривольных фотографий из отдела полиции. Девушка в форме лейтенанта позировала на камеру в Тверском ОВД. На одной из фотографий она держит в руках папку с надписью «Следователь по особо важным делам». На другой — стоит на четвереньках в кабинете, разглядывая бумаги.
«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — заявили в столичном управлении МВД, передает «360».
Telegram-канал Baza пишет, что фотоссесию в отделе устроила сестра участковой Алены Топилиной. Она не работает в органах, и, видимо, воспользовалась обмундированием сестры.