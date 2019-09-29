В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму

В Сети высмеяли кражу лебедей в Крыму

В сети высмеяли сообщения о краже лебедей из знаменитого Мойнакского озера в Крыму Евпатории . Озеро находится в черте города и знаменито своими лечебными грязями. С некоторых пор отдыхающие на озере не только делают селфи с лебедями, но и отлавливают их, чтобы съесть, утверждает паблик Mash, выложивший видеоролик , на котором мужчина тащит к машине огромного лебедя. Никаких прямых доказательств намерений съесть птицу ролик не содержит.

Пользователи отмечают, что на озере всегда много людей, что делает невозможной охоту за птицами.

«Но кажется, что это фейк. Там с утра до вечера сотни людей, а лебедей тысячи. Сколько раз там был видел, что кормят и пытаются поймать, лебедь пару раз цапнет да и все», — написал один из комментаторов.

«Вранье. Взяли и вылечили крыло. А боты везде есть», — утверждает другой.

«Спасибо, за рекламу. Понятно, что фейк, но съездить туда захотелось. Можно точнее геолокацию?» — пишут другие.

Некоторые и вовсе утверждают, что на видео совсем другое озеро.

«Нашлись люди, которые вылавливают лебедей и едят. А их перьями набивают подушки», — говорится в видеоролике.

В нем также отмечается, что горожане неоднократно обращались к властям, чтобы они обеспечили охрану озера, однако на их просьбы пока реакции не последовало.

Озеро находится в западной части города, оно знаменито своей высокоминерализованной водой. На его дне залегают лечебные грязи.