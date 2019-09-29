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Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России
Фото: @nozaah
25-летняя супруга Александра Гордона рассказала, как трудно ей жить всего лишь по одной причине — она таджичка. При этом родилась и прожила всю свою сознательную жизнь Ноза Абдулвасиева в России.
О своих злоключениях девушка написала в личном блоге. Чаще всего национальность играет решающую роль при аренде квартиры, ведь владельцы жилья не стесняются заявлять, что сдадут квадратные метры исключительно людям славянской внешности.
За 6 лет брака с Гордоном, Нозе пришлось 4 раза сменить съемную квартиру. Поиском жилья занималась она, поскольку Александр все время пропадал на работе. Эти дни Ноза вспоминает, так ад. Риелторы, услышав по телефону ее таджикское имя, не желали даже разговаривать с ней. Поэтому частенько ей приходилось называть себя Ниной.
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И немного о больном… ⠀ Ко мне не в первый раз обращаются за помощью друзья, коллеги, — помочь найти квартиру в Москве… ⠀ Мы с Сашей, за шесть вместе прожитых лет, успели сменить 4 квартиры. ⠀ С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее. Обзванивала риэлтеров я, представлялась по телефону своим именем. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию; почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности». ⠀ Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. ⠀ После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад… ⠀ Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке. ⠀ Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа НОЗЫ после долгих унизительных телефонных разговоров! ⠀ Хочу напомнить, что в Конституции РФ есть статья 19 о дискриминации, которая подкреплена статьёй 136 УК РФ. ⠀ Фото для привлечения внимания. ВСЕ! 🤦🏻‍♀️

Публикация от  Noza Abdulvasieva (@nozaah)

«Я помню взгляд каждого риелтора, которые обалдевали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!», — написала Абдулвасиева.
Жена Гордона попросила людей оставаться людьми и соблюдать толерантность по отношению к другим национальностям. Для большей убедительности девушка напомнила о существовании 19 статьи в Конституции России о дискриминации, а также 136 статьи Уголовного кодекса о нарушении равенства прав и свобод человека.
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Комментарии96
Общество , Александр Гордон
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