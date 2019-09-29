Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России

Посмотреть эту публикацию в Instagram
И немного о больном… ⠀ Ко мне не в первый раз обращаются за помощью друзья, коллеги, — помочь найти квартиру в Москве… ⠀ Мы с Сашей, за шесть вместе прожитых лет, успели сменить 4 квартиры. ⠀ С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее. Обзванивала риэлтеров я, представлялась по телефону своим именем. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию; почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности». ⠀ Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. ⠀ После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад… ⠀ Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке. ⠀ Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа НОЗЫ после долгих унизительных телефонных разговоров! ⠀ Хочу напомнить, что в Конституции РФ есть статья 19 о дискриминации, которая подкреплена статьёй 136 УК РФ. ⠀ Фото для привлечения внимания. ВСЕ! 🤦🏻♀️
«Я помню взгляд каждого риелтора, которые обалдевали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!», — написала Абдулвасиева.