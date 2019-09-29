Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России

Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности

25-летняя супруга Александра Гордона рассказала, как трудно ей жить всего лишь по одной причине — она таджичка. При этом родилась и прожила всю свою сознательную жизнь Ноза Абдулвасиева в России

О своих злоключениях девушка написала в личном блоге. Чаще всего национальность играет решающую роль при аренде квартиры, ведь владельцы жилья не стесняются заявлять, что сдадут квадратные метры исключительно людям славянской внешности.

«Я помню взгляд каждого риелтора, которые обалдевали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!», — написала Абдулвасиева.

Жена Гордона попросила людей оставаться людьми и соблюдать толерантность по отношению к другим национальностям. Для большей убедительности девушка напомнила о существовании 19 статьи в Конституции России о дискриминации, а также 136 статьи Уголовного кодекса о нарушении равенства прав и свобод человека.