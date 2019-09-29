В Подмосковье обнаружили НЛО

Жители Подмосковья сняли НЛО

Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области сняли в небе странное темное кольцо. Фото и видео аномалии появились в социальных сетях.

Очевидцы рассказали, что в подмосковном небе появилось странное темное кольцо. О причине его происхождения остается только гадать. Пока предполагают, что это либо стая птиц — хотя кольцо висит неподвижно и никуда не перемещается.

Сторонники инопланетной теории заявили, что это портал в другой мир. Его инопланетяне забыли вернуть в режим невидимости.

Также высказывалось мнение, что это след, который мог оставить военный самолет при преодолении скорости звука: при этом обычно слышен сильный хлопок и в небе может остаться визуальный след. Однако хлопка никто не слышал, и облачко от преодоления сверхзвукового барьера понемногу бы уносило в сторону. Эта же аномалия висит неподвижно над одной точкой.

Комментариев специалистов пока не последовало.