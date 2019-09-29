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Жители Подмосковья сняли НЛО 

360tv.ru + ещё 6 4 часа назад
В Подмосковье обнаружили НЛО
Фото: РИА Новости
Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области сняли в небе странное темное кольцо. Фото и видео аномалии появились в социальных сетях.
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Вчера в Селятино многие жильцы посёлка наблюдали за паранормальными кругом 😱😱😱😱 что это? Фото от @sladosti_pale @selyatino_aprelevka #селятино#апрелевка#калининец#кэч#тарасково#селятиноапрелевка#подслушиновселятино#подслушановапрелевке#подслушиновкалининце#селятиноапрелевкакалининец#рассудово#яковлевское#киевскоешоссе#мартемьяново#кромино#кузнецово#афинеево#глаголево#алабино#киевскийпоселок#нарофоминск#нарофоминскийрайон#нарофоминскийокруг#мамынф#мамыапрелевки#мамыселятино#мамынарофоминска#клубмечта#паркмечта#киевскаятрасса#киевскоешоссе

Публикация от  Селятино Апрелевка Калининец (@selyatino_aprelevka)

Очевидцы рассказали, что в подмосковном небе появилось странное темное кольцо. О причине его происхождения остается только гадать. Пока предполагают, что это либо стая птиц — хотя кольцо висит неподвижно и никуда не перемещается.
Сторонники инопланетной теории заявили, что это портал в другой мир. Его инопланетяне забыли вернуть в режим невидимости.
Также высказывалось мнение, что это след, который мог оставить военный самолет при преодолении скорости звука: при этом обычно слышен сильный хлопок и в небе может остаться визуальный след. Однако хлопка никто не слышал, и облачко от преодоления сверхзвукового барьера понемногу бы уносило в сторону. Эта же аномалия висит неподвижно над одной точкой.
Комментариев специалистов пока не последовало.
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Комментарии10
Общество , Московская область , Селятино
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