Рождение девочки с двумя головами на Украине объяснили

«Несветлая судьба»: генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами родились на Украине . Скорее всего, виновата не генетика. Возможно, девочки проживут максимум несколько месяцев. Такой прогноз в разговоре с «360» сделал Владислав Баранов — генетик, руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН.

Сиамские близнецы могли появиться на свет из-за повреждающего воздействия внешних факторов.

«Ибо такие уродства возникают примерно на пятой-седьмой неделе беременности. А может и немножко позже, к 10-й неделе беременности. Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки», — отметил Баранов.

Близнецы родились не из-за генетической ошибки, предположил специалист. На такой недуг влияет возможное воздействие ультразвука или употребление определенного лекарства.

Появление на свет сиамских близнецов — очень редкое явление, отметил генетик.

У украинских новорожденных одно сердце на двоих. Им можно сделать операцию, но это хирургическое вмешательство будет слишком затратным.

«Должна быть такая колоссальная операция, что проще было бы начать новую беременность», — рассказал Баранов.

Генетик не знает, сколько точно проживут дети.

«Не думаю, что их судьба светлая», — заявил он.

Сиамские близнецы смогут прожить от нескольких дней до месяцев, но при условии ежедневного строгого контроля.