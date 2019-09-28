Бэнкси выставил на аукцион свою вторую картину

Аукционному дому "Сотбис" пора начинать нервничать — анонимный художник Бэнкси выставил на продажу вторую картину. Речь о работе "Переданный парламент", на ней законодатели изображены в виде обезьян.

Картина на фоне очередного политического кризиса в Великобритании стала особенно популярна, отмечает телеканал "Россия 24". Приблизительная оценка — 3 миллиона долларов. "Переданный парламент" уйдёт с молотка третьего октября.

Эксперты гадают, что в этот раз придумает самый загадочный художник современной истории. Его "Девочку с шаром", которую купили за 1 миллион и 400 тысяч долларов, сразу после продажи исполосовал шредер.