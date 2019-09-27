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Раскрыта причина любви россиян к поездам 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Раскрыта причина любви россиян к поездам
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали, почему россияне предпочитают поездки на поезде путешествию на самолете.
Выяснилось, что треть участников опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, заявила, что не любит или боится летать. Об этом рассказали 24,8% и 17,1% опрошенных соответственно. При этом больше четверти путешественников перед тем, как планировать поездки смотрят на цену. В том случае, если билет на поезд дешевле перелета, они отказываются от путешествия на самолете.
Также аналитики выяснили, что романтика железной дороги близка 14% путешественников. Они признались, что наслаждаются стуком колес, любят почитать книгу в пути или подремать на верхней полке.
Кстати, ранее эксперты представили список стран, в которые российские туристы точно не хотели бы вернуться.
Так, согласно данным опроса Aviasales, в топ-3 попали Индия, Египет и Турция. Отмечается, что 20% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. Там их не устраивает грязь, попрошайки и ночные рынки с неинтересными товарами. 16% респондентов остались недовольными отпуском в Египте. По их словам, там они не увидели «ничего интересного и красивого». При этом 15% опрошенных категорично заявили, что больше никогда не поедут на отдых в Турцию.
В качестве аргументов, которые они приводят не в пользу турецких курортов, значатся лишние килограммы после системы «все включено», навязчивых торговцев, обман в кафе и на экскурсиях, а также толпы туристов.
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