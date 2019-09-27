«Дегенерат»: «Матери Беслана» ответили Лебедеву

«Или циник, или дегенерат». «Матери Беслана» ответили на оскорбление Артемия Лебедева

Член комитета «Матери Беслана» Анета Гагиева отказалась обсуждать с «360» логотип Осетии, созданный Артемием Лебедевым . Она пояснила, что в принципе не хочет говорить о дизайнере.

Анета Гигева добавила, что, по ее мнению, если такие люди как Лебедев, критикуют «Матерей Беслана», значит, ни идут в правильном направлении.

«На этой земле люди, наверное, бывают с разных планет. Но просто совершенно невменяемый человек. О непорядочности других каждый судит в меру своих способностей. Он здесь был, был на кладбище, все видел, все знает… Или он дегенерат, или законченный циник. У него есть семья, дети. Каждый, кто примеряет на себя наше горе, рискует», — сообщила Анета.

Она добавила, что пока «Матери Беслана» не решили, будут ли жаловаться на столичного дизайнера за высказанные оскорбительные подозрения. Гагиева также отметила, что не стала бы с ним выяснять отношения, если бы увиделась с Лебедевым воочию.

«Я не стала бы ему ничего говорить, если бы встретила в жизни. Это ничтожество. Он все равно ничего не поймет», — отметила она.

Осетинский депутат Харитон Татров предложил руководству республики отказаться от разработанного дизайнерской студией Артемия Лебедева логотипа Северной Осетии — Алании. Поводом для такого решения стало высказывание дизайнера.

Лебедев назвал комитет бесконечно спекулирующим на трагедии ради получения «политических пирогов».