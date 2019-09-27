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Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?» 

RT на русском 1 час назад
Друзь рассказал, когда вернется в «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости
Александр Друзь прокомментировал RT своё возвращение в шоу «Что? Где? Когда?», при этом он не исключил своего появления на игре уже 28 сентября.
«На данный момент принято решение что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация… Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Мосвке — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — сказал Друзь.
По словам знатока, в этом сезоне он играть не будет, так как уже заявлена Инна Семёнова.
«На мой взгляд, она заслужила право играть вторую игру. Она будет играть. На этот сезон она заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду», — считает Друзь.
Он также выразил мнение по поводу перспектив команд в новом сезоне.
«Мне нравится команда Сиднева. Выйдет ли она в этот самый сезон — не думаю, потому что там много команд на более удобных местах. А может и выйдет в зимнюю серию. Это игра. Я люблю команду Сиднева, естественно, потому что я в ней играл», — сказал Друзь.
Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.
В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.
Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.
Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.
В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».
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Комментарии
Общество , Александр Друзь
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