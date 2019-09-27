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В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
В России предложили уничтожать конфискованные сигареты
Фото: РИА Новости
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 (статья "Вещественные доказательства" — ред.) УПК РФ нормой об уничтожении конфискованной табачной продукции, по аналогии с нормой данной части статьи об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства Российской Федерации, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", — говорится в сообщении на портале.
Согласно данной статье, при вынесении приговора, определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. Оборудование совершения преступления, которое принадлежит обвиняемому, подлежит конфискации, либо передается в соответствующие учреждения, либо уничтожается. Кроме того, правительство РФ устанавливает перечень товаров легпрома, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным или административным делам, которые подлежат уничтожению. Среди таких товаров — предметы одежды и обувь.
Изменения в кодекс предлагается ввести "в целях пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение конфискованной нелегальной табачной продукции". Планируемый срок вступления законопроекта в силу — июнь 2020 года.
Министерство отмечает тенденцию по увеличению в последнее время доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, которая в то же время реализуется по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС.
"По экспертным оценкам, на долю подобной продукции в первом квартале 2019 года пришлось 1,5% всего потребления табачных изделий", — отмечается в сообщении.
Данное обстоятельство, добавляет Минсельхоз, представляет угрозу для экономических интересов России. Так, рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка РФ.
Кроме того, на портале опубликована информация о разработке изменений в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. "Законопроектом предусматривается введение обязанности хозяйствующих субъектов использовать основное технологическое оборудование производства табачной продукции и (или) табачных изделий, принадлежащее им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления", — говорится в уведомлении.
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Комментарии
Общество , Правительство РФ , Минсельхоз
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