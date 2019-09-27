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В Петербурге родилась Россия Русских 

Рамблер 1 час назад
В петербургской семье Русских родилась девочка, которую назвали Россия, пишет «Фонтанка».
Отец малышки Михаил Русских рассказал, что они с женой изначально планировали выбрать креативное имя. Одним из рассматриваемых вариантов было имя Россияна.
«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой», — поделился он.
По его словам, имя было выбрано из внутренних убеждений. Отец уверен, что в дальнейшем у девочки будет пространство для выбора и самоопределения. Если она захочет поменять имя, он будет не против.
Михаил признался, что старшее поколение в семье приняло имя без особого восторга, но их с женой это не смутило.
Отмечается, что девочки с именем Россия уже есть на Урале и в Сибири, а в Санкт-Петербурге живет 13-летняя Россия-Анастасия.
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Общество , Видео , Михаил Русских , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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