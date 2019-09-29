В России анонсирована цифровая перепись населения

В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые «большие данные» (big data) от мобильных операторов и органов власти.
«Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в России… У нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом ещё надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами», — приводит РИА Новости слова главы Росстата Павла Малкова.
Он также заявил, что в ходе переписи будут использоваться «большие данные»: информация операторов мобильной связи, а также административные данные органов власти. Обрабатывать полученные результаты будут в новой цифровой аналитической платформе «Население».
Ранее Росстат сообщил, что средний возраст жителя России составил 40,02 года.