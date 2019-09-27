Россияне назвали возраст, до которого хотят дожить

Россияне поделились, до какого возраста хотели бы дожить

Жители России хотели бы доживать в среднем до 87 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Как отмечается, дольше всех хотят прожить москвичи — до 92,3 лет.

Следом за ними идут жители Севастополя, которые хотели бы прожить 92,1 года и омичи — 87 лет.

Причем, как уточняется, россияне не просто мечтают о долголетии, а делают для этого все возможное.

Так, 64% опрошенных стараются заботиться о своем здоровье, 35% из них — занимаются спортом, еще 58% — придерживаются правильного питания. 12,5 респондентов хотели бы избавиться от вредных привычек.

Кроме того, в российском Минздраве подчеркнули, что сегодня в России проживает свыше 1,8 млн жителей 86 лет и старше.

Ранее сообщалось, что продолжительность жизни россиян выросла.