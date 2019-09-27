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Россияне поделились, до какого возраста хотели бы дожить 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне назвали возраст, до которого хотят дожить
Фото: Depositphotos
Жители России хотели бы доживать в среднем до 87 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.
Как отмечается, дольше всех хотят прожить москвичи — до 92,3 лет.
Следом за ними идут жители Севастополя, которые хотели бы прожить 92,1 года и омичи — 87 лет.
Причем, как уточняется, россияне не просто мечтают о долголетии, а делают для этого все возможное.
Так, 64% опрошенных стараются заботиться о своем здоровье, 35% из них — занимаются спортом, еще 58% — придерживаются правильного питания. 12,5 респондентов хотели бы избавиться от вредных привычек.
Кроме того, в российском Минздраве подчеркнули, что сегодня в России проживает свыше 1,8 млн жителей 86 лет и старше.
Ранее сообщалось, что продолжительность жизни россиян выросла.
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Общество , Социология , Минздрав РФ
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