В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября. В МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.

Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.

Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.