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В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах 

РИА Новости 1 час назад
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Фото: РИА Новости
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания, сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября. В МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.
Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.
Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.
"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", — заключили в МЧС.
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Общество , МЧС
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