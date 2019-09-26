Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал запрет курения на балконах оправданным. В России с 1 октября изменятся правила противопожарного режима, по которым будет запрещено пользоваться открытым огнем на лоджиях, балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц.
Как уточнили в МЧС, ограничение распространится, в том числе, и на курение. В комментарии ДумаТВ он выразил мнение, что подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, поэтому к этой работе следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того, Онищенко призвал изучить правоприменительную практику и ужесточить введенные ограничения, пишет РИА Новости.