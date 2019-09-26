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Кадыров заболел 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Кадыров заболел
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного заболевания ОРЗ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает ЧГТРК «Грозный».
«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил чиновник.
По словам Сулейманова, здоровью главы Чечни ничего не угрожает, и в ближайшее время он приступит к работе.
ЧГТРК «Грозный» отмечает, что сообщения о тяжелом заболевании Кадырова стали распространяться в Telegram 26 сентября. Эти слухи, как пишет канал, гласят, что его якобы готовят к отправке на лечение в Москву.
Кадыров переболел простудой в феврале текущего года. Как рассказывал политик, он взял больничный после двухдневной поездки в высокогорную местность, временно поручив исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства республики Муслиму Хучиеву. «Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня», — писал он.
5 октября Рамзану Кадырову исполнится 43 года.
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Общество , Рамзан Кадыров , Муслим Хучиев , Чеченская Республика
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