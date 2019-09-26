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В России будут строить пятиэтажные школы 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
В России будут строить пятиэтажные школы
Фото: РИА Новости
Минстрой России внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов.
В числе первых результатов работы по корректировке нормативно-технических документов, направленной на оптимизацию и рационализацию решений, стала возможность проектирования пятиэтажных школ. Сейчас школы в России можно строить не более четырех этажей.
"При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее — не выше второго)", — рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства.
Кроме того, требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Владимира Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию.
Изменения вступят в силу через полгода.
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Комментарии
Общество , Образование , Владимир Якушев , Минстрой
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