На улицах Петербурга появились лисы

Специалисты советуют жителям не трогать их, сообщает городской комитет по природопользованию.

Отмечается, что опасности для человека лиса не представляет.

«Специалисты комитета просят в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не пытаться накормить… не совершать никаких действий, даже если показалось, что лисе нужна помощь», — разъяснили в комитете по природопользованию Петербурга.

Последний раз лису заметили на железнодорожной станции Лахта, а до этого — у кольцевой автомобильной дороги.