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На улицах Петербурга появились лисы 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
На улицах Петербурга появились лисы
Фото: РИА Новости
Специалисты советуют жителям не трогать их, сообщает городской комитет по природопользованию.
Отмечается, что опасности для человека лиса не представляет.
«Специалисты комитета просят в случае обнаружения дикого животного не приближаться к нему, не пытаться накормить… не совершать никаких действий, даже если показалось, что лисе нужна помощь», — разъяснили в комитете по природопользованию Петербурга.
Последний раз лису заметили на железнодорожной станции Лахта, а до этого — у кольцевой автомобильной дороги.
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Общество , Экология , Санкт-Петербург
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