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Шнуров высмеял запрет на курение на балконах 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Шнуров высмеял запрет на курение на балконах
Фото: @shnurovs
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал в стихотворной форме запрет на курение на балконах, которое вступает в силу в России с 1 октября.
На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал нецензурное стихотворение, в котором поинтересовался, как еще проводить досуг в городских поселках, если не с сигаретой на балконе.
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На *** я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских ***.
20 сентября правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах. Запрет вступает в силу 1 октября.
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Общество , Сергей Шнуров
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