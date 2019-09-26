Шнуров высмеял запрет на курение на балконах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал в стихотворной форме запрет на курение на балконах, которое вступает в силу в России с 1 октября.

На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал нецензурное стихотворение, в котором поинтересовался, как еще проводить досуг в городских поселках, если не с сигаретой на балконе.

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На *** я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских ***.

20 сентября правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах. Запрет вступает в силу 1 октября.