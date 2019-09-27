Малышева сравнила запрет курить на балконах с заповедями

Введение штрафов за курение на балконе напоминает христианские заповеди. Несмотря на то, что не все люди их соблюдают, они заставлять задуматься. Об этом «URA.RU» заявила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева

Ранее правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

«Наличие заповедей «не укради» и «не прелюбодействуй» привело к тому, что люди не крадут и не прелюбодействуют? Глобально нет, но ограничения позволяют многих людей заставить думать о других и соблюдать правила», — подчеркнула телеведущая.

Малышева также отметила, что поддерживает запрет, напомнив о несчастных случаях, которые происходят с маленькими детьми из-за того, что на балкон попадают непотушенные сигареты.

«В медицине постоянно сталкиваемся со случаями, когда сосед сверху курил на балконе, а мама снизу поставила на балкон коляску с ребенком. Сигарета упала на коляску, и ребенок или погиб, или с серьезными повреждениями попал в больницу», — рассказала она.