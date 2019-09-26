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Уфимская экс-дознавательница впервые ответила журналистам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Уфимская дознавательница впервые ответила журналистам
Фото: кадр из видео
В Уфе прошло очередное заседание по делу о групповом изнасиловании дознавательницы. На заседание прибыл отец девушки и она сама. Позже журналисты впервые смогли пообщаться с потерпевшей по телефону.
«Хочу сказать, что ваше предложение меня не интересует. Поэтому я хочу вас огорчить и желаю, чтобы вы мне больше не звонили», — сказала девушка на просьбу журналиста «ГТРК Башкортостан» прокомментировать текущую ситуацию.
При этом адвокаты подсудимых сообщили, что показания экс-дознавательницы и её отца имеют противоречия, однако не раскрыли деталей.
Ранее сообщалась, что бывшая дознавательница устроилась на новую работу.
Напомним, в октябре 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы, вину они не признали, следствие продолжается.
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Общество , Уфа
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