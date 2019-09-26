Россиянам предложат аналог «Википедии»

В Госдуме предложили проверить, нужен ли россиянам аналог «Википедии»

Согласно проекту федерального бюджета, правительство хочет выделить 1,7 млрд рублей «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) на создание общенационального интернет-портала.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва » выразил сомнение в необходимости проекта и заявил, что новые перспективные разработки нужнее, чем аналог существующего сайта. Он предложил узнать, есть ли у общества потребность в энциклопедическом портале.

«Наличие запроса можно проверить, исходя из общественных пожертвований. Для начала, их могли бы собрать на какую-то демо-версию, которая продемонстрировала бы необходимость или нужность этого проекта, с чиновников, а уж потом, когда будет бешеный успех, выделять бюджетное финансирование. Объявить в интернете: «Мы хотим создать аналог „Википедии“. Давайте скидываться, кому нужно». Если это на самом деле окажется никому не нужно, то соответственно такая общественная реакция на потребность в аналоге ресурса. Вот это самое важное, когда люди голосуют за необходимость такого проекта, что называется, собственным карманом».

Он уточнил, что Комитет по образованию и науке будет работать в этом направлении, а также разрабатывать уникальные продукты вместо русской «Википедии».

Директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко в интервью «Говорит Москва» назвал идею интересной и задумался о возможном сотрудничестве с сайтом.