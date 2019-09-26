Россиянам предложат аналог «Википедии»

Согласно проекту федерального бюджета, правительство хочет выделить 1,7 млрд рублей «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) на создание общенационального интернет-портала.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» выразил сомнение в необходимости проекта и заявил, что новые перспективные разработки нужнее, чем аналог существующего сайта. Он предложил узнать, есть ли у общества потребность в энциклопедическом портале.
«Наличие запроса можно проверить, исходя из общественных пожертвований. Для начала, их могли бы собрать на какую-то демо-версию, которая продемонстрировала бы необходимость или нужность этого проекта, с чиновников, а уж потом, когда будет бешеный успех, выделять бюджетное финансирование. Объявить в интернете: «Мы хотим создать аналог „Википедии“. Давайте скидываться, кому нужно». Если это на самом деле окажется никому не нужно, то соответственно такая общественная реакция на потребность в аналоге ресурса. Вот это самое важное, когда люди голосуют за необходимость такого проекта, что называется, собственным карманом».
Он уточнил, что Комитет по образованию и науке будет работать в этом направлении, а также разрабатывать уникальные продукты вместо русской «Википедии».
Директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко в интервью «Говорит Москва» назвал идею интересной и задумался о возможном сотрудничестве с сайтом.
«Они собираются делать на основе БРЭ и дополнить её рядом новых фактов, информацией, взять кучу материалов, как они говорят, по-моему, это очень здорово. Мы были бы очень рады, если они это сделают. Это уже будет хорошо, если БРЭ будет доступна любому желающему в электронном виде. Если они туда еще какие-нибудь дополнительные материалы добавят, то будет вообще здорово».
Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец сообщил «Интерфаксу», что создание проекта планируется к апрелю 2022 года. Порталом будут заниматься эксперты из Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО) и Российской академии наук.