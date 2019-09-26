Россиянам запретят курить на балконах

России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно пункту 436 противопожарных правил, открытым огнем являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.

Как раннее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС , ведомство подготовило проект постановления правительства, которое переводит дошкольные учреждения и детские лагеря в категорию "чрезвычайно высокого риска".

Это позволит проводить в них ежегодные плановые проверки.