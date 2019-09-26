Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам запретят курить на балконах 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Россиянам запретят курить на балконах
Фото: © Fotolia / sharaku1216
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Согласно пункту 436 противопожарных правил, открытым огнем являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.
Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.
Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.
Как раннее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, ведомство подготовило проект постановления правительства, которое переводит дошкольные учреждения и детские лагеря в категорию "чрезвычайно высокого риска".
Это позволит проводить в них ежегодные плановые проверки.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Захарова поставила на место Зеленского Захарова поставила на место Зеленского
Комментарии
Общество , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма348
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка6
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация5
Умер Геннадий Манаков
Умер Геннадий Манаков
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение