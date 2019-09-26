В РФ появится реестр детских лагерей отдыха

Госдума одобрила закон о создании реестра детских лагерей отдыха

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о создании реестра детских лагерей отдыха и оздоровления. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, организацией детского отдыха могут заниматься только те организации, которые входят в реестр организации отдыха детей и их оздоровления. Также в документе указаны обязанности организаций, занимающихся детским отдыхом, основания для включения организаций в реестр, основания для отказа во включении и для исключения из реестра.

Документ устанавливает обязанность региональных властей вести такой реестр и контролировать деятельность организаций, которые в него входят. В законопроекте указано, что компании, которые не входят в реестр, не имеют права заниматься организацией детского отдыха. Если законопроект будет принят, организации должны будут предоставить в реестр сведения о себе до 1 мая 2020 года.

Также вторым законопроектом предлагается ввести административный штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не были включены в реестр организаций, занимающихся детским отдыхом, но предоставляли такие услуги. В случае принятия этот законопроект вступит в силу 1 июня 2020 года. Законопроект был одобрен во втором чтении.