Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила закон о создании реестра детских лагерей отдыха 

Rambler News Service + ещё 2 39 минут назад
В РФ появится реестр детских лагерей отдыха
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о создании реестра детских лагерей отдыха и оздоровления. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
Согласно законопроекту, организацией детского отдыха могут заниматься только те организации, которые входят в реестр организации отдыха детей и их оздоровления. Также в документе указаны обязанности организаций, занимающихся детским отдыхом, основания для включения организаций в реестр, основания для отказа во включении и для исключения из реестра.
Документ устанавливает обязанность региональных властей вести такой реестр и контролировать деятельность организаций, которые в него входят. В законопроекте указано, что компании, которые не входят в реестр, не имеют права заниматься организацией детского отдыха. Если законопроект будет принят, организации должны будут предоставить в реестр сведения о себе до 1 мая 2020 года.
Также вторым законопроектом предлагается ввести административный штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не были включены в реестр организаций, занимающихся детским отдыхом, но предоставляли такие услуги. В случае принятия этот законопроект вступит в силу 1 июня 2020 года. Законопроект был одобрен во втором чтении.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, передавало «РИА Новости». В ходе пожара пострадало пять взрослых и семеро детей, четверо из которых погибли. Власти Хабаровского края приняли решение о закрытии детского лагеря на территории комплекса «Холдоми». В отношении директора палаточного лагеря, владельца комплекса «Холдоми» и сотрудника МЧС, который проверял пожарную безопасность лагеря, возбуждены уголовные дела.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Rambler News Service: последние новости
Учителям школ под Новосибирском запретили задерживать детей после звонка с урока Учителям школ под Новосибирском запретили задерживать детей после звонка с урока Умер актер Сергей Афанасьев Умер актер Сергей Афанасьев Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «глумлении» над Россией Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «глумлении» над Россией
Комментарии
Общество , Пожары , Политика , МЧС , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма348
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка6
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация5
Умер Геннадий Манаков
Умер Геннадий Манаков
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение