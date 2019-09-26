Отец Цоя отреагировал на новую версию его гибели

Уточняется, что эксперты восстановили схему ДТП, в котором погиб Цой, и нашли нестыковки.

Они пришли к выводу, что музыкант не засыпал за рулем. С такой версией согласился и 81-летний отец Цоя.

"Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал", — сказал он.

Роберт Цой пояснил, что от места рыбалки до места гибели его сына было всего 15 минут, а уснуть за рулем человек может только в долгой дороге и при сильной усталости.

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.