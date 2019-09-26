В РПЦ не торопятся с выводами о священнике-педофиле

«Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны, хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию», — передает ТАСС слова Легойды.
«Информация о том, что в семье священника сегодня воспитывались 20 детей, неправильная. У него на попечении восемь детей в возрасте 10-14 лет. Они и являются потерпевшими. Сейчас на месте работают следователи, власти области, психологи», — передает РИА «Новости» слова источника.
«В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга», — сказал Мышкин.
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Вопиющая тема стала главной в эти дни в области. Арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в насилии к своим приемным детям. Следственные органы начали работу по этому делу, и оценку произошедшему даст суд. На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые. Церковь для нас — место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех. #паслер