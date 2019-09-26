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В России запретили курить и готовить шашлыки на балконах 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми запретило использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, сообщили в МЧС, которое инициировало внесение изменений.
«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — сообщил источник ТАСС.
Соответственно, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.
При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Также отныне кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.
Напомним, в ноябре 2017 года ВС разрешил взыскание морального вреда с курящих на балконе соседей.
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Общество , Видео , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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