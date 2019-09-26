В России запретили курить и готовить шашлыки на балконах

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми запретило использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, сообщили в МЧС, которое инициировало внесение изменений.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — сообщил источник ТАСС.

Соответственно, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Также отныне кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

Напомним, в ноябре 2017 года ВС разрешил взыскание морального вреда с курящих на балконе соседей.