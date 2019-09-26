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«Этот клоун еще и хамит» — политолог прокомментировал слова Зеленского на Генассамблее ООН 

Аргументы Недели 33 минуты назад
Зеленского назвали клоуном
Фото: РИА Новости
Владимир Зеленский рассказал о подробностях своего краткого разговора с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, оба политика стояли в очереди, когда глава МИД РФ подошел к нему «познакомиться». Лавров сказал Зеленскому, что Москва надеется на разрешение конфликта в Донбассе, и поздравил его с обменом пленных. Зеленский, в свою очередь, отметил, что его страна делает все для достижения мира, и предложил Лаврову отдать Украине «ее» территории и обменять людей.
Этими словами президент Украины показал себя не только как клоун, но как и хам, заявил в эфире НСН политолог Алексей Мухин.
«Этот клоун еще и хамит. Если честно, визит Зеленского в ООН войдет в историю и клоунства, и международного хамства. Полагаю, что краткий разговор с Лавровым тому подтверждение. Еще один кирпичик в эту стену непонимания, которое выстроено между Россией и Украиной. Думаю, что такая резкая позиция — это детская обида на то, что Штаты его не поняли и не приняли», — сказал политолог.
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Комментарии3
Общество , Политика , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Алексей Мухин , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Москва
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