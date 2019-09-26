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Усыновившая двух детей гей-пара из Москвы запросила убежища в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 51 минуту назад
Гей-пара из Москвы решила увезти детей в США
Фото: РИА Новости
Однополая семья из Москвы, усыновившая детей, после возбуждения уголовного дела запросила убежище в США, сообщил адвокат Максим Оленичев.
«Заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева на получение политического убежища была подана американским властям. В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идет процесс», — сказал Оленичев, передает ТАСС.
Он пояснил, что, так как заявка подана на политическое убежище, то мужчины и усыновленные дети находятся под защитой США.
«Семья проживает в Америке, дети пошли в школу и пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы начать жить нормальной жизнью, поскольку в Москве им будет довольно непросто после того, что произошло», — сказал защитник.
В России, по его мнению, есть большой риск, что детей у однополой пары отберут.
«По крайней мере, будет поставлен вопрос об этом. Скорее всего, для обеспечения безопасности детей ребята приняли решение после летнего отдыха уехать, чтобы начать новую жизнь», — заключил Оленичев.
Ранее сообщалось, что с 2010 года двух приемных мальчиков воспитывает приемный отец, который состоит в отношениях с другим мужчиной. СК посчитал, что такие родители «пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».
В квартире у мужчин, усыновивших детей, проходили обыски.
В СПЧ заявили, что воспитание детей однополыми родителями не должно являться поводом для возбуждения уголовного дела.
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Комментарии
Общество , В мире , Криминал , США , Евгений Ерофеев , Совет по правам человека , ИТАР-ТАСС , Москва
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