Как россияне посмотрят на то, если для проверки газа разрешат выламывать двери

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Если судебным приставам будет дозволено взламывать двери (для проверки газового оборудования), как вы на это посмотрите?».

71% опрошенных категорически против планируемого нововведения. И настолько, что даже готовы подписывать петицию в том случае, если данный законопроект одобрят.

18% проголосовавших к этому нормально отнесутся. Они утверждают, что это нужно для безопасности.

11% россиян задались вопросом: «Почему у человека не может быть личного пространства?». Поэтому пока что они, скорее, против, чем за.

Всего в опросе приняли участие 5 447 человек.

В России судебным приставам предлагают разрешить взламывать двери в домовладения граждан, сообщает Interfax. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предложили внести эксперты Министерства юстиции

Специалисты предлагают ломать двери в те квартиры, где необходимо проверить газовое оборудование или самовольную перепланировку, но жильцы никого в дом не пускают.

Предполагается, что решение о вторжении будут принимать суды по заявлениям сотрудников государственного жилищного надзора и работников муниципального жилищного контроля.