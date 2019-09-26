Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле» 

За горевший в Барнауле Boeing взялись следователи
Boeing авиакомпании Azur Air, следовавший из Вьетнама в Барнаул, 25 сентября совершил жесткую посадку в аэропорту, после чего у самолета загорелась стойки шасси. Как сообщает «Коммерсант», прокуратура и Следственный комитет России (СКР) начали расследование инцидента.
По данным МЧС, за различной помощью обратились 49 человек. Пассажиры рассказали, что самолет приземлился со второго раза: сначала он пошел на посадку, три раза ударился, затем взлетел снова.
«Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава богу, мы живы!» — рассказала одна из пассажирок.
В 2020 году Россию ждет профицитный бюджет
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы, в нем, среди прочего, предусмотрен рост материнского капитала на 3,8 процента (до 466,6 тысячи рублей). Документ опубликован на сайте проектов правовых актов.
Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, бюджет будет профицитным (на 0,9 триллиона). Инфляция на 2020-й заложена на уровне три процента. В следующие два года доходы ожидаются на уровне 21,2 и 22 триллиона. Расходы в 2020 году вырастут на 500 миллиардов рублей по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета — до 19,5 триллиона.
В России придумали новый налог
В Ассоциации банков России (АБР) предложили легализовать криптовалюты на территории страны и обложить их налогом. Как пишут «Известия», майнинг предложили приравнять к оккупации имущества или находке денег.
По мнению банков, можно считать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», так как получение цифровых денег от анонимной системы можно рассматривать как находку/клад. При этом майнинг — также и процесс создания криптовалюты, поэтому к ней применима формулировка «вновь созданное». В таком случае криптовалюту можно считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки, а граждан допускать на крипторынок по аналогии с рынком ценных бумаг, обязав декларировать покупку криптовалюты.
Может ли разговор с Зеленским привести к отставке Трампа
Демократы в Палате представителей Конгресса США объявили о запуске процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК, глав США могут отправлять в отставку за измену, взяточничество и другие серьезные преступления.
Сначала члены нижней палаты должны принять резолюцию о запуске процесса импичмента, затем комитет палаты представителей будет изучать основания для отставки. Пока прозвучала лишь просьба начать расследование, резолюция не принималась. Если резолюцию примут, а позже обвинения сочтут достаточными, во всей палате представителей проведут голосование за или против импичмента. В нынешней палате большинством обладают демократы (235 из 435 кресел), а о намерениях вынести республиканцу Трампу импичмент заявляли 204 конгрессмена. При этом решение конгрессменов не означает отставки. Вопрос решается в сенате, где у республиканцев большинство в 53 сенатора.
В России решили бороться с изменами многоженством
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать в России многоженство, а глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил, что это лучше, чем 40 незаконных любовниц. По их мнению, разрешенное многоженство могло бы создать дополнительную соцзащиту для женщин, сообщает «Газета.ру».
О необходимости легализации многоженства в мусульманских регионах ранее заявлял и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Газета.ру» отмечает, что все эти заявления не учитывают женскую точку зрения. Мусульманский журналист Галина Бабич рассказывала, что помимо материальной поддержки для всех жен и защищенности их социального статуса, у многоженства есть «весьма очевидные минусы»: напряжение между несколькими женами, которое с годами только нарастает.