Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка

В Перми умерла девочка, которую спасала Жанна Фриске

Перми от рака мозга умерла девочка, которую пыталась спасти певица Жанна Фриске . Врачи долго боролись за жизнь 14-летней Наташи, однако спасти ее не удалось.

Болезнь настигла Наташу в 2014 году. На следующий год певица Жанна Фриске из средств, собранных на собственное лечение, передала шесть миллионов рублей родителям девочки. В результате она смогла получить лечение в немецкой клинике Шарите. «Продюсер „Первого канала“ выбрал нас из 200 детей [нуждающихся в помощи], и именно нам дали шанс», — рассказала тогда изданию «Вкурсе.ру» мама Наташи. Сама Жанна Фриске умерла от той же болезни в 2015 году.

Сообщается, что в канун Нового года Наташа загадала увидеть море — мечту девочки решились организовать координаторы благотворительного фонда «Дедморозим». Однако отправиться в поездку не удалось. В марте у Наташи ухудшилось состояние здоровья.

Ранее родственники Жанны Фриске передали в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям около восьми миллионов рублей, собранных телезрителями «Первого канала» на лечение певицы, напоминает «Национальная служба новостей».