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В Перми умерла девочка, которую спасала Жанна Фриске 

Ura.Ru + ещё 5 5 часов назад
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Фото: Instagram
В Перми от рака мозга умерла девочка, которую пыталась спасти певица Жанна Фриске. Врачи долго боролись за жизнь 14-летней Наташи, однако спасти ее не удалось.
Болезнь настигла Наташу в 2014 году. На следующий год певица Жанна Фриске из средств, собранных на собственное лечение, передала шесть миллионов рублей родителям девочки. В результате она смогла получить лечение в немецкой клинике Шарите. «Продюсер „Первого канала“ выбрал нас из 200 детей [нуждающихся в помощи], и именно нам дали шанс», — рассказала тогда изданию «Вкурсе.ру» мама Наташи. Сама Жанна Фриске умерла от той же болезни в 2015 году.
Сообщается, что в канун Нового года Наташа загадала увидеть море — мечту девочки решились организовать координаторы благотворительного фонда «Дедморозим». Однако отправиться в поездку не удалось. В марте у Наташи ухудшилось состояние здоровья.
Ранее родственники Жанны Фриске передали в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям около восьми миллионов рублей, собранных телезрителями «Первого канала» на лечение певицы, напоминает «Национальная служба новостей».
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Общество , Жанна Фриске , Пермь
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