Пенсионерка отругала нижегородских чиновников 

В Нижнем Новгороде пенсионерка отругала чиновников из городской администрации. Об этом сообщает NewsNN.
Как отмечается, данное событие произошло во время встречи местных жителей с мэром Владимиром Пановым.
Пенсионерка назвала чиновников "нахалами бесстыжими".
"Только и успевают нахальничать!" — возмущалась пенсионерка.
Причем зал поддержал женщину. Однако вскоре сотрудники полиции вывели пенсионерку из зала.
Как подчеркивается, женщину возмутило невыполнение муниципального контракта по замене оконных конструкций в ее квартире.