Пенсионерка отругала нижегородских чиновников

В Нижнем Новгороде пенсионерка отругала чиновников из городской администрации. Об этом сообщает NewsNN.

Как отмечается, данное событие произошло во время встречи местных жителей с мэром Владимиром Пановым

Пенсионерка назвала чиновников "нахалами бесстыжими".

"Только и успевают нахальничать!" — возмущалась пенсионерка.

Причем зал поддержал женщину. Однако вскоре сотрудники полиции вывели пенсионерку из зала.

Как подчеркивается, женщину возмутило невыполнение муниципального контракта по замене оконных конструкций в ее квартире.