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Пенсионерка отругала нижегородских чиновников 

Газета.Ru + ещё 5 19 минут назад
Пенсионерка отругала нижегородских чиновников
Фото: РИА Новости
В Нижнем Новгороде пенсионерка отругала чиновников из городской администрации. Об этом сообщает NewsNN.
Как отмечается, данное событие произошло во время встречи местных жителей с мэром Владимиром Пановым.
Пенсионерка назвала чиновников "нахалами бесстыжими".
"Только и успевают нахальничать!" — возмущалась пенсионерка.
Причем зал поддержал женщину. Однако вскоре сотрудники полиции вывели пенсионерку из зала.
Как подчеркивается, женщину возмутило невыполнение муниципального контракта по замене оконных конструкций в ее квартире.
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Общество , Социология , Владимир Панов
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