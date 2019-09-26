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Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар 

Москва24 13 минут назад
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Фото: Reuters
Илон Маск откликнулся на приглашение краснодарских бизнесменов. Изобретателя позвали на местный форум предпринимателей, разместив билборд рядом с офисом его компании SpaceX в Лос-Анджелесе.
На плакате латиницей красовалось надпись: "Kak tebe takoe, Elon Musk?" и QR-код, ведущий на сайт форума.
Илон Маск увидел сообщения в Twitter и по-русски прокомментировал видеоприглашение.
"Язык хорошо подвешен", — написал Маск, комментируя песню со словами Only Elon in Our Hearts на мотив "Крылатых качелей".
И это был не единственный комментарий. На слова одного из пользователей о том, что усилия ребят не прошли даром и им-таки удалось привлечь внимание, Маск ответил: "Правда". Теперь все гадают, приедет или нет?
Мем "Как тебе такое, Илон Маск?" широко разошелся по Сети. В феврале 2018 года компания Space X Илона Маска первой в мире запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Дополнительным грузом внутрь ракеты поместили электрокар компании Tesla, которую тоже возглавляет Маск. Изобретательные россияне решили ответить успешному предпринимателю и стали массово выкладывать посты со своими достижениями из серии "эту страну не победить". В своем большинстве ответом Илону Маску стали бытовые лайфхаки, используемые еще с советских времен, из серии: пробка в крышке кастрюли, чтобы не обжечь руки, или чехлы на пульты от телевизора, чтобы не замарать. Позже мем подхватили СМИ, а народ стал реагировать на новости вызовом Маску.
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Комментарии
Общество , Илон Маск , SpaceX , Краснодар , Лос-Анджелес
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