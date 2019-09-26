На российском корабле нашли артефакт 1692 года

На затонувшем 300 лет назад российском корабле нашли артефакт 1692 года

На затонувшем 300 лет назад корабле Балтийского флота археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) нашли полностью сохранившуюся старинную книгу. Об этом пишут "Известия".

РГО

Судно "Архангел Рафаил" перевозило контрабандные товары из Российской империи. В 1724 корабль затонул возле берегов Финского залива — его раздавили дрейфующие льды.

В одном из отсеков водолазы нашли лютеранскую Псалтирь в кожаном переплёте 1692 года издания. Сперва её приняли за деревянную шкатулку. Книгу подняли на поверхность, сейчас она хранится в специальном боксе с морской водой. Впоследствии находку очистят и отреставрируют, после чего выставят в одном из российских музеев.

На дне Балтийского моря нашли остатки затонувшей баржи и деревянного судна. Во Франции домохозяйка обнаружила у себя на кухне икону XIII века стоимостью 6 млн евро.