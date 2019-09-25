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Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из Краснодара 

360tv.ru 1 час назад
Илон Маск откликнулся на приглашение в Краснодар
Фото: РИА Новости
Глава компании SpaceX Илон Маск отреагировал на появление билборда и видеоролика с приглашением его на краснодарский бизнес-форум.
«Язык хорошо подвешен», — написал Маск по-русски в Twitter.
Ранее возле офиса SpaceX в Калифорнии разместили билборды с надписями Kak tebe takoe, Elon Musk? А также с рекламой бизнес-форума «Дело за малым», который пройдет в октябре в Краснодаре.
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Около офиса компании SpaceX американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска появились баннеры, приглашающие его принять участие в форуме для малого бизнеса в Краснодаре. Офис SpaceX находится в калифорнийском городе Хоторн. По дороге к нему появились билборды, которые явно установили для того, чтобы их заметил сам Маск — там есть его фото, обращение к нему, легендарная надпись «Kak tebe takoe?». На заднем плане на этих кадрах виднеется ракета Falcon. Таким образом Маска зовут на форум «Дело за малым» для представителей малого и среднего бизнеса, который пройдет в Краснодаре в октябре. Сайт, название которого размещено на баннерах, посвящен приглашению Маска на мероприятие. Там даже есть трогательный клип на эту тему. Организатором форума выступает краевая администрация. А кто разместил билборды — пока неизвестно. #краснодарновости #новостикрд #новостикраснодара #илонмаск #кактебетакоеилонмаск

Публикация от  Юга.ру — Краснодар (@yuga.ru)

На одном из билбордов разместили название сайта welcomeelon.com, который является персональным приглашением для Идлона Маска на форум.
На сайте выложили ролик, в котором участники под музыку из «Крылатых качелей» выражают свое восхищением американским изобретателем.
Организатором бизнес-форума выступает администрация Краснодарского края.
Время от времени Маск отвечает пользователям Twitter по-русски, при этом использует идиомы.
В апреле пользователь задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.
«Где инопланетяне?» — спросил бизнесмен.
На реплику о том, что они сломали марсоход Opportunity, Маск ответил: «Вот где собака зарыта».
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Комментарии
Общество , Илон Маск , SpaceX , Краснодар
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