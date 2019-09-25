Муж Скабеевой объяснил, почему на ТВ много Украины

Телеведущий Евгений Попов эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему на российском ТВ постоянно обсуждают Украину . По его словам, россияне не хотят обсуждать проблемы своей страны, поскольку так устроена психология граждан.

Попов, который вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой ведёт программу «60 минут» на канале «Россия-1», подчеркнул, что рейтинг программ об Украине выше, чем у передач о внутренних проблемах страны.

Это, по мнению журналиста, происходит по двум причинам: во-первых, телевизор в основном смотрят «люди постарше», у которых нет разделения между Россией и Украиной; во-вторых, причина заключается в психологии русского человека.

«Зрители не очень воспринимают собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа — они это смотрят. Когда собственная корова заболела — они будут бороться с этим сами. Им не хочется, чтобы им об этом говорили», — пояснил Попов.