Муж Скабеевой объяснил, почему на ТВ много Украины 

Телеведущий Евгений Попов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему на российском ТВ постоянно обсуждают Украину. По его словам, россияне не хотят обсуждать проблемы своей страны, поскольку так устроена психология граждан.
Попов, который вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой ведёт программу «60 минут» на канале «Россия-1», подчеркнул, что рейтинг программ об Украине выше, чем у передач о внутренних проблемах страны.
Это, по мнению журналиста, происходит по двум причинам: во-первых, телевизор в основном смотрят «люди постарше», у которых нет разделения между Россией и Украиной; во-вторых, причина заключается в психологии русского человека.
«Зрители не очень воспринимают собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа — они это смотрят. Когда собственная корова заболела — они будут бороться с этим сами. Им не хочется, чтобы им об этом говорили», — пояснил Попов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему россияне хотят обсуждать Украину. По его словам, данность, «увы», такова, что граждан РФ в разы больше интересует то, что происходит за пределами страны, чем внутри. Об этом, сильной вовлеченности соотечественников в мировые события, по его словам, писал еще Федор Достоевский. Телевидение же к этому лишь подстраивается. По этой причине в программах того же Соловьева Украину обсуждают гораздо чаще, чем, к примеру, пенсионную реформу в России. Журналист рассказал, что не раз посвящал свои шоу внутренним проблемам страны, но рейтинги передач были низкими.