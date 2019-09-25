Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Скабеевой объяснил, почему на ТВ много Украины 

Рамблер 27 минут назад
Муж Скабеевой объяснил, почему на ТВ много Украины
Фото: РИА Новости
Телеведущий Евгений Попов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, почему на российском ТВ постоянно обсуждают Украину. По его словам, россияне не хотят обсуждать проблемы своей страны, поскольку так устроена психология граждан.
Попов, который вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой ведёт программу «60 минут» на канале «Россия-1», подчеркнул, что рейтинг программ об Украине выше, чем у передач о внутренних проблемах страны.
Это, по мнению журналиста, происходит по двум причинам: во-первых, телевизор в основном смотрят «люди постарше», у которых нет разделения между Россией и Украиной; во-вторых, причина заключается в психологии русского человека.
«Зрители не очень воспринимают собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа — они это смотрят. Когда собственная корова заболела — они будут бороться с этим сами. Им не хочется, чтобы им об этом говорили», — пояснил Попов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему россияне хотят обсуждать Украину. По его словам, данность, «увы», такова, что граждан РФ в разы больше интересует то, что происходит за пределами страны, чем внутри. Об этом, сильной вовлеченности соотечественников в мировые события, по его словам, писал еще Федор Достоевский. Телевидение же к этому лишь подстраивается. По этой причине в программах того же Соловьева Украину обсуждают гораздо чаще, чем, к примеру, пенсионную реформу в России. Журналист рассказал, что не раз посвящал свои шоу внутренним проблемам страны, но рейтинги передач были низкими.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Комментарии
Общество , Федор Достоевский , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп похвалил Путина за Донбасс
Трамп похвалил Путина за Донбасс103
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли49
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
«Нереально»: В НАТО ответили Путину567
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Умер Григорий Дервиз
Умер Григорий Дервиз
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение