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Умер художник Григорий Дервиз, оформивший станцию метро «Кузьминки» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Умер Григорий Дервиз
Фото: Официальный Сайт Тверской Областной Картинной Галереи
Заслуженный художник России Григорий Дервиз, оформивший гостиницу "Москва", станцию столичного метро "Кузьминки", а также более 30 общественных зданий в Москве, Софии, Ташкенте, умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба Тверской областной картинной галереи.
Дервиз умер накануне, однако известно об этом стало только в среду вечером.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 сентября 2019 года на 90-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Григорий Георгиевич Дервиз", — говорится в сообщении.
Дервиз родился в 1930 году, учился в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративной живописи. В 1960-1980 годах специализировался на монументальном искусстве, оформил более 30 зданий, в том числе гостиницу "Москва", а также станцию метро "Кузьминки". Затем переключился на графику, гравюру, мозаику, витраж, живопись, уточнили в галерее. Является автором материалов по теории и истории искусства, альбомов и каталогов.
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Общество , Москва
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