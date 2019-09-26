В Россию на лечение прилетела «девочка-бэтмен» из США

Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию

Американская девочка с большим родимым пятном на лиц Луна Феннер прилетела на лечение в Россию , сообщает телеканал "Звезда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) 25 Сен 2019 в 5:26 PDT У девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому. Американские доктора предложили сделать Луне около 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.

В свою очередь, когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения.

Мать девочки Кэрол Феннер рассказала, что "доктор из Краснодара связался со мной и показал очень хорошие результаты, которые дает его процедура. Поэтому мы и решили прилететь на лечение сюда".

Как рассказали в клинике лазерной фотодинамической терапии, девочке сделают от шести до восьми операций.