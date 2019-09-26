В Россию на лечение прилетела «девочка-бэтмен» из США

Американская девочка с большим родимым пятном на лиц Луна Феннер прилетела на лечение в Россию, сообщает телеканал "Звезда".
У девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому. Американские доктора предложили сделать Луне около 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.
В свою очередь, когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения.
Мать девочки Кэрол Феннер рассказала, что "доктор из Краснодара связался со мной и показал очень хорошие результаты, которые дает его процедура. Поэтому мы и решили прилететь на лечение сюда".
Как рассказали в клинике лазерной фотодинамической терапии, девочке сделают от шести до восьми операций.