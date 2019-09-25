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Соловьёв потребовал ответить на выступление Зеленского санкциями 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
«Порошенко 2.0»: Соловьев о Зеленском и санкциях
Фото: instagram.com/vrsoloviev
Журналист Владимир Соловьёв заявил, что России следует ввести санкции по отношению к Украине после выступления её президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
По его словам, необходимость таких мер «очевидна».
"Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ?" — написал он в своём Telegram-канале.
Он назвал украинского лидера «Порошенко 2.0», сравнив его таким образом с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Как писал News.ru, ранее Соловьёв предложил главе Украины начать войну с Россией. Он также посчитал, что встреча в «нормандском формате» теперь невозможна. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров «на полях» ГА ООН обсудил такой саммит с украинским президентом.
Ранее украинский лидер во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма. По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной.
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Комментарии1
Общество , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН
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