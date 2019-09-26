РПЦ предложила альтернативу многожёнству

Проблема внебрачных связей в современном обществе связана с дефицитом ответственности супругов и отцов в частности, уверены в Русской православной церкви (РПЦ). Таким образом в религиозной организации прокомментировали предложение легализовать в России многожёнство.

Зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что положение как любовницы, так и «какой-то там по счёту» жены унижает достоинство женщины.

Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства, — сказал священнослужитель.

По его словам, авраамические религии должны сообща укреплять позиции прочного союза между одним мужчиной и одной женщиной. Проблему бесправия внебрачных детей Кипшидзе предложил решать укреплением правовой ответственности их биологических отцов, передаёт «Интерфакс».