«Меньше блуда»: в РФ предложили узаконить многоженство

«Меньше греховности и блуда»: в РФ предложили узаконить многоженство

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», — сказал муфтий.

По его словам, легализация многоженства по всей России могла бы решить ряд социальных проблем, вызванных численным преимуществом женщин перед мужчинами.

«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. (…) Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — заявил Аляудинов.