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«Меньше греховности и блуда»: в РФ предложили узаконить многоженство 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
«Меньше блуда»: в РФ предложили узаконить многоженство
Фото: ТАСС
Муфтий Москвы Ильдар Аляудинов поддержал предложение главы Духовного управления мусульман РФ шейха Равиля Гайнутдина узаконить многоженство в России, передает РИА Новости.
«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», — сказал муфтий.
По его словам, легализация многоженства по всей России могла бы решить ряд социальных проблем, вызванных численным преимуществом женщин перед мужчинами.
«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. (…) Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — заявил Аляудинов.
В Госдуме раскритиковали идею муфтия Москвы о легализации многоженства. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметила, что полигамия не принята у русских и многих других национальностей, а проблема блуда не решается с помощью полигамии.
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Комментарии2
Общество , Другое , Равиль Гайнутдин , Тамара Плетнева , Госдума , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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