«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский

«Зеленский это Порошенко 2.0»: Соловьев призвал к санкциям против Украины

«Если «Россия ведёт войну против Украины в центре Европы», то Зеленский должен ввести военное положение и объявить войну России», — написал Соловьев в своем телеграм-канале.

По его словам, ни о каких встречах в «нормандском формате» после этого не может быть и речи.

При этом Соловьев указал, что если Украина не объявляла России войну, то «он лжёт с трибуны Генассамблеи ООН ».

"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора. Зеленский это Порошенко 2.0", — отметил телеведущий.

В среду Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявив, в частности, что Россия уже пять лет ведет войну против Украины в Донбассе.