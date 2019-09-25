«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский

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«Зеленский это Порошенко 2.0»: Соловьев призвал к санкциям против Украины 

Рамблер 6 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия ведет войну против Украины.
«Если «Россия ведёт войну против Украины в центре Европы», то Зеленский должен ввести военное положение и объявить войну России», — написал Соловьев в своем телеграм-канале.
По его словам, ни о каких встречах в «нормандском формате» после этого не может быть и речи.
При этом Соловьев указал, что если Украина не объявляла России войну, то «он лжёт с трибуны Генассамблеи ООН».
"Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора. Зеленский это Порошенко 2.0", — отметил телеведущий.
В среду Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявив, в частности, что Россия уже пять лет ведет войну против Украины в Донбассе.
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Генассамблея ООН
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