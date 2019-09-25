Заключенным могут разрешить посещать церкви

Эксперты предложили разрешить заключенным посещать церкви

Экспертный совет по вопросам гражданских и политических прав в ходе заседания подготовил предложения в защиту права заключенных на свободу вероисповедания, согласно которым арестанты могут посещать церкви, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ

"25 сентября состоялось заседание секции по вопросам гражданских (личных) и политических прав и свобод человека и гражданина экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации… Участники секции предложили внести ряд изменений в существующее законодательство, в частности, зафиксировать положение о том, что требования об изоляции в камерах не должны распространяться на порядок проведения религиозных обрядов в церквях и других подобных помещениях. Вторая мера касалась отказа от необходимости заключенного получать специальное разрешение, чтобы встретиться со священнослужителем", — говорится в сообщении.

На встрече подчеркнули, что услуги религиозных культов не должны оплачиваться из средств подозреваемых или обвиняемых, так как оказание духовной помощи — это социальная работа церквей, которая должна быть безвозмездной, уточняется на сайте.