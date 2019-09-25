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В Швеции активистка Грета Тунберг удостоена премии «За целесообразное жизнеобеспечение» 

ТАСС 1 час назад
Шведскую эко-активистку наградили премией
Фото: РИА Новости
Правозащитник из Западной Сахары, адвокат из Китая, шведская защитница климата, а также активист движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии удостоены премии "За целесообразное жизнеобеспечение". Об этом было объявлено в среду на пресс-конференции в Стокгольме.
Выступающей за независимость Западной Сахары активистке Аминату Хайдар, "несмотря на тюремное заключение и пытки", премия присуждена "за настойчивые ненасильственные действия в целях обеспечения справедливости и самоопределения для народа Западной Сахары". За свою 30-летнюю кампанию за независимость своей родины Хайдар получила прозвище "Сахрави Ганди". Жителю Западной Сахары награда вручается впервые.
Адвокат Го Цзяньмэй удостоена премии "за новаторскую и настойчивую работу по защите прав женщин в Китае". "Го Цзяньмэй является одной из самых выдающихся юристов в области прав женщин в Китае. На протяжении всей своей карьеры она помогала тысячам обездоленных женщин получить доступ к правосудию", — отметило жюри.
Шведская активистка Грета Тунберг, которая была ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получит награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".
"Тунберг — мощный голос молодого поколения, которому придется сталкиваться с последствиями сегодняшней неспособности политиков остановить изменение климата. Ее решимость не смиряться с надвигающейся климатической катастрофой вдохновила миллионы сверстников также возвысить свой голос и потребовать принятия немедленных мер для спасения климата", — отмечает жюри.
Активист движения в защиту индейцев яномамо, шаман Дави Копенава получит премию "за мужественную решимость защищать леса и биоразнообразие Амазонки, а также земли и культуру коренных народов". "Копенава является одним из самых уважаемых лидеров коренных народов Бразилии. Он посвятил свою жизнь защите прав яномамо, их культуры и земель в Амазонии. Копенава является соучредителем и президентом Ассоциации хутукаро яномамо, которая занимается сохранением тропических лесов и продвижением прав коренных народов в Бразилии", — считает жюри премии.
История создания премии
Награда была учреждена в 1980 году по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, согласно которой человек должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.
За годы своего существования премия Укскюлля присуждалась за достижения в самых различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Финансирование осуществляется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Пополняется он и за счет добровольных пожертвований частных лиц и международных организаций.
Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.
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Комментарии
Общество , Экология , Грета Тунберг , Бразилия , Китай , Стокгольм , Швеция
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