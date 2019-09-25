Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан

На вопрос, чувствовал ли он симпатии со стороны крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда». По словам режиссера, полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева.

«Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и "русскому миру" — не были вовремя пресечены. То есть, хорошие вещи были сделаны, но насильно, неофициально и не с душой», — сказал Сенцов.

Он считает, что в этой ситуации некого винить, поскольку «это политика государства».

Также режиссер назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма.

«Люди живут так, как им комфортно жить. И эти двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно его отрицать, но так и есть», — добавил он.

Ранее в сентябре Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину , «если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек». Режиссер добавил, что борется не с Россией, а «только с путинским режимом». Под борьбой он имеет в виду прекращение войны в Донбассе, возвращение всех заключенных и «возвращение Крыма».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима . Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги, но был освобожден 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ после смены центральной власти в Киеве. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают результаты голосования, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.