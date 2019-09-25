В ОАЭ начался конкурс по скоростному поеданию суши

В ОАЭ стартовал конкурс по скоростному поеданию суши

Соревнования проходят в разных ресторанах Sumo Sushi & Bento, расположенных на территории Арабских Эмиратов. Принять участие может любой желающий. В случае победы, любитель японской кухни заслужит внушительный приз.

По условиям состязания, участник должен съесть 2 килограмма суши за 15 минут. Если задание окажется непосильным и человек не справится, то ему придётся заплатить 79 дирхамов ($21) в качестве штрафа.

По итогам турнира будут выбраны 5 рекордсменов, которые получат годовой запас суши. А самый быстрый «поедатель», помимо рыбных деликатесов, будет награждён чеком на 2000 дирхамов (около $550).

Финал конкурса запланирован на 8 ноября.