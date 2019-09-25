«Запутались парни». Скабеева о скандале с Зеленским и Трампом

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«Запутались парни». Скабеева оценила скандал вокруг Зеленского и Трампа 

РИА Новости 37 минут назад
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора.
"Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: "там все нормально, чего прицепились с импичментом". Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет: "private and confidential". Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!"
Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.
Его действия демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Основанием стал разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы призывал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
В свою очередь, Трамп назвал действия демократов "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку июльского разговора с Зеленским. По его словам, он связывался с президентом Украины, чтобы поздравить его со вступлением в должность.
При этом Зеленский заявил, что его телефонная беседа с Трампом носила "частный и конфиденциальный" характер. Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы стенограмму разговора обнародовали, Зеленский ответил: "Посмотрим".
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Общество , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , США
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